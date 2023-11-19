Hatay Valisi Masatlı: '187 bin 216 vatandaşımız konteynerde yaşamaktadır'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Biz 12 bin 97 bireysel konteyner dağıttık. Şu an itibarıyla toplamda 187 bin 216 vatandaşımız konteynerde yaşamaktadır” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, enkaz kaldırma, içme suyu tedariki, afetzede konut inşaatı ve il genelindeki sağlık tesislerinin yapımı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde konuşan Vali Masatlı, depremin ardından yapılan kontrollerde ildeki yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısının 80 bin 323 olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar biz bunların yüzde 88,78’inin yıkımını, yüzde 85’inin de enkaz kaldırmasını gerçekleştirmiş durumdayız” diye konuştu.

“187 bin 216 vatandaşımız konteynerde yaşamaktadır”

Valiliğin Hatay’da hayata geçirmeyi planladığı konteyner kent sayısının 205 olduğunu söyleyen Masatlı, şu an itibariyle 175 konteyner kenti hizmete aldıklarını aktardı. Hizmete alınan 175 konteyner kentte 51 bin 293 hanenin ikamet ettiğini belirten Vali Masatlı, “Biz 12 bin 97 bireysel konteyner dağıttık. Yani şu an itibariyle toplamda 187 bin 216 vatandaşımız konteynerde yaşamaktadır” ifadelerini kullandı

“AFAD günlük 30 tır içme suyunu vatandaşlarımıza dağıtıyor”

Hatay’da içme suyu ile ilgili yaşanan problemlere de değinin Vali Masatlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan talimat aldıklarını ve valilik tarafından 13 kurulduğuna dikkati çekerek, “11 bin 93 tane binaya su götürmüş durumdayız. 880 sokakta da su çalışması yaptık. AFAD günlük 30 tır içme suyunu vatandaşlarımıza dağıtıyor. Bunun AFAD başkanlığımıza olan maliyeti de aylık 40 milyon Türk lirasıdır” açıklamasında bulundu.

Hatay’da konut çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Vali Masatlı, AFAD ve TOKİ’nin müteahhitliğiyle 33 farklı alanda inşaatların devam ettiğini dile getirdi.

“Kırsalda ihale edilen konut sayısı 6 bin 441’dir”

Aralık ayı içerisinde yaklaşık 4 bin ile 5 bin konutun iskanlarını vatandaşlara açacaklarını vurgulayan Masatlı, “AFAD başkanlığımızın finansmanıyla kırsalda yapılan konutlarımız da devam ediyor. Bununla ilgili ihale edilen konut sayısı 6 bin 441’dir. Şu an itibariyle inşaatı devam eden de 2 bin 27 konuttur. Bununla ilgili şu ana kadar 56 konutumuz teslim edildi. Önümüzdeki ay itibariyle de 144 konutumuzu da teslim etmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Depremin ilk anından itibaren 2 milyon 157 bin 427 gıda kolisi dağıtıldığını belirten Masatlı, 554 bin 269 bin de hijyen kolisi dağıttıklarını hatırlatarak, “Tabii çalışmalar sadece bununla sınırlı değil. Devletimiz hemen hemen her alanda çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Örneğin burası medeniyetler şehri. Yani ciddi bir kültür mirasının olduğu bir şehir. Bununla ilgili de şu an itibariyle 71 tane ağır hasarlı olan tarihi eserimizin restorasyonuna başlandı” açıklamalarında bulundu.

“Antakya Araştırma Hastanemiz Aralık’ın 15’inde hizmete girecek”

Depremin ardından Hatay’daki pek çok sağlık tesisinin yıkıldığını söyleyen Masatlı, yeni sağlık tesisleri inşasında rol aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Defne ilçemizde 300 yataklı hastanemiz, ameliyathaneleri de dahil şu an itibariyle hizmette. Diğer taraftan Antakya Araştırma Hastanemiz 400 yataklı. Burası da Aralık’ın 15’i itibariyle inşallah hizmete geçecek. İskenderun’daki 200 yataklı devlet hastanemiz önümüzdeki hafta inşallah hizmete girecek. Diğer taraftan Erzin, Payaz ve Altınözü’ndeki devlet hastanelerinin de temelleri atıldı. Kısmet olursa mart ayı itibariyle buradaki sağlık tesislerimizi de hizmete alacağız. Sağlık personeliyle ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur.”

Hatay Havalimanı’nın 3 kilometrelik pistinin 918 metresinde hasar olduğu bilgisini paylaşan Vali Masatlı, “Bu havalimanıyla ilgili bizim üç kilometrelik pistimizin 918 metresinde hasar vardı. Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ihalesini yaptı, çalışmalar başladı. Kısmet olursa haziran ayı itibariyle hasar görmüş pist tamir olacak” ifadesini kullandı.