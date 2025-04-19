Hataylı Çocuklara 23 Nisan Sürprizi: Bora Ağabeylerinden Bayram Hediyesi

Silivri Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi anlamlı bir projeye daha imza attı. 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay’daki çocuklar için özel hediyeler hazırlandı.

Silivri Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde hazırlanan paketlerde, çocukların bayram sevincine ortak olmak adına çeşitli oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri ve sürprizler yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm olabilmek ve onların yalnız olmadığını hissettirebilmek için 23 Nisan’da yine yanlarında olacağız. Bora ağabeyleri olarak her zaman kalplerindeyiz.”

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıl da deprem bölgesinde birçok destek faaliyeti yürütmüş, çocuklarla birebir ilgilenerek onların moral bulmasına katkı sağlamıştı.

Bu yıl da aynı hassasiyetle hazırlanan hediyeler, 23 Nisan’da Hatay’daki çocuklara ulaştırılarak bayram coşkusuna ortak olunacak.