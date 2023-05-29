Hataylılardan Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'a teşekkür plaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay için yardım seferberliği başlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a Hataylılar tarafından teşekkür plaketi verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Antakya & Samandağ ve İskenderun Kültür ve Yaşatma Derneği (ASİDER) Başkanı Tevfik Usluoğlu, Başkan Bozkurt’a Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları ve yapılan yardımlar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Esenyurt’tan deprem bölgesine yardımların sürdüğünü ifade eden Başkan Bozkurt, “Anadolu halkı çok cefakâr, birbirine bağlı, birbirini seven ve zor anlarda birbirinin yanında olan bir halk. Şunu bir kez daha gördüm ki buradaki halklar kadim halklardır, en zor anında birbirlerinin yanında olurlar” dedi.