Hatayspor 6 ay sonra sahada

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Pendikspor’a konuk olan Hatayspor, 6 ay sonra bir lig maçına çıktı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. 2022-2023 sezonunda oynadığı 21 karşılaşmada 23 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Hatayspor’un bu sezon da Süper Lig’de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig’de son olarak 5 Şubat tarihinde Kasımpaşa’ya karşı sahada olan bordo-beyazlılar yeni sezonun ilk maçında Pendikspor’a karşı mücadele etti.

Son lig maçına göre 7 oyuncu kadroda

189 gün sonra bir Süper Lig müsabakasına çıkan Hatayspor, son lig maçına göre Pendikspor kadrosunda sadece 7 isim yer aldı. Kaleci Erce Kardeşler, defans oyuncuları Burak Bekaroğlu ve Engin Aksoy maça 11’de başlarken, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Rayane Aabid ve Bertuğ Yıldırım yedek bekledi.