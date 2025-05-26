Hatayspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Hatayspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında bugün oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’de 37. haftanın kapanış maçında bugün saat 20.00’de oynanacak Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR’ı belli oldu. Söz konusu karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

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Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da da Mehmet Kısal yer alacak.