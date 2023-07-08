Hatayspor - Hull City maçı TV8'de
Hatayspor ve İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Hull City, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Hatayspor ve İngiltere Championship’in iddialı ekiplerinden Hull City, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
Deprem yaralarını sarmaya çalışan ve yeni sezon hazırlıklarına devam eden Hatayspor, aylar sonra ilk kez Hull City müsabakası ile sahaya çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın tüm bilet gelirleri Hatayspor’a ait olacak.
Hatayspor - Hull City mücadelesi yarın saat 19.30’da TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlere aktarılacak.