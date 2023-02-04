Hatayspor ile Kasımpaşa 6. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde 6. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 22 puanla 13. sıra başladı. Bordo-beyazlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

6. randevu

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 2 defa sahadan galip ayrılırken, 2 kez de bordo-beyazlılar rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 6 gole, Hatay ekibi 7 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak ligin 4. haftasında 28 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0’lık skorla kazanan taraf oldu.

Murat Erdoğan düdük çalacak

Hatayspor - Kasımpaşa maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.