Hatayspor, Trendyol Yemek ile sahalara döndü

Hatayspor, Hull City ile Bursa’da oynanan dostluk maçına ilk kez Trendyol Yemek logolu yeni formalarıyla çıktı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, maç öncesinde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e, Trendyol Yemek logolu yeni formayı hediye etti.

Deprem felaketinin ardından yeşil sahalara tekrar dönen Hatayspor, yeni forma sponsoruyla ilk karşılaşmasını oynadı. Hatay temsilcisi, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 9 Temmuz Pazar günü İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan dostluk maçına ilk kez Trendyol Yemek logolu yeni formalarıyla çıktı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin maç öncesinde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e Trendyol Yemek logolu yeni formayı hediye etti.

Volkan Demirel: "Sayelerinde ayağa kalktık, beraber yürüyeceğiz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Trendyol Yemek’in çok büyük bir emeği var. Sayelerinde ayağa kalktık, beraber yürüyeceğiz. Biz de bu emeği, onların ismini taşıyarak, sahadaki başarımızla daha da yukarıya taşıyacağız. Hatay’ın, Hataylıların ve oradaki insanların yanında oldukları için kendilerine çok teşekkür ederim. Trendyol, afet döneminde de yanımızdaydı. Ben ilk günden beri orada olduğum için biliyorum. Bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşıladılar” dedi.

Hatayspor ile birlikte tekrar sahaya çıkmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğuna işaret eden Demirel, "Futbola başladığımda bu heyecanı yaşamıştım. Şu an bu sahada olmak, 5 ay önceki durumlardan buraya gelmek kolay bir durum değil. O yüzden ben, yanımızda olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hayatlar yıkıldı, evler yıkıldı, geçmişler, gelecekler yıkıldı. Deprem döneminde Hatayspor olarak ne malzememiz varsa paylaştık. Elimizde hiçbir şey kalmamışken, bugün buralara geldik. Demek ki insanlar isterse her şeyi yeniden inşa edebilir. Biz burada, Hataylılara ve depremi yaşamış insanlara umut olmak istiyoruz. O yüzden bizi görsünler, bizi örnek alsınlar. İnşallah onlar da en kısa zamanda evlerini, barklarını, işlerini tekrar inşa edecekler. Çünkü biz Hatayspor’u tekrardan inşa ettik" diye konuştu.

Çağlayan Çetin: "Sezon boyunca birlikte yürüyeceğiz"

Deprem felaketinin ardından Hatayspor’un yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Yeni sezonda Trendyol Yemek ile Hatayspor’umuzun yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk günden itibaren deprem bölgesindeydik. Hatay’ın hep yanında olmaya çalıştık. Bölgede 40’tan fazla seyyar mutfakla, 700’ü aşkın kuryemiz her gün Hatay’ın her köşesine yardım götürüp, destek olmaya çalıştılar. Hatayspor’un da orada ne kadar büyük fedakârlık yaptığını, Hatay halkına destek olmaya çalıştıklarını gördük. O yüzden Hatayspor’a hiç düşünmeden destek olduk. Bu bizim için büyük bir onur. ’Siz ayağa kalkana kadar biz ayakta olacağız’ dedik. Bugün hep birlikte ayağa kalktık. Sezon boyunca da beraber yürüyeceğiz" dedi.

Sporu Türkiye’nin ortak değeri olarak gördüklerini ifade eden Çetin, "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı bölgenin yeniden inşası sürecinde Hatayspor’u tekrar Süper Lig’de görmenin önemi büyük. Bu yeniden inşa sürecinde Hatayspor’un da önemli bir rolü olacak. Biz hem Hatay’ın hem de Hatayspor’un her zaman yanlarındayız. Hatayspor’umuzun Süper Lig’de başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz. Bu başarılara tanıklık edecek olmanın heyecanı içindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tüm şehir için oynayacağız"

Hatayspor’un kalecisi Erce Kardeşler ise 10 yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez bu kadar heyecanlandığını belirterek, "Aylar sonra ilk defa takım otobüsümüze biniyorum. Tekrar formalarımızı giyeceğiz. Skorun hiçbir önemi yok. Tüm şehir için oynayacağız. Her maçımız oradaki insanlar için olacak. Herkese dimdik ayakta durduğumuzu göstermek istiyoruz. Onlar da bizden güç alsın, ailelerini toplayıp dimdik ayakta durabilsin" ifadelerini kullandı.