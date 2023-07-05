Hatayspor, Trendyol Yemek ile sahalara dönüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile yapacak olan Hatayspor, 9 Temmuz Pazar günü Bursa’da oynanacak karşılaşmada Trendyol Yemek logolu formasını ilk kez giyecek.

Hatayspor, yaşanan deprem felaketi sonrası sahalara Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile oynayacağı dostluk maçıyla geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Trendyol Yemek ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalayan Hatayspor, söz konusu hazırlık maçıyla birlikte Trendyol Yemek logolu formalarıyla seyirci karşısında olacak. Hatayspor - Hull City karşılaşması 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

Trendyol Yemek, geçtiğimiz günlerde Süper Lig’in 2023- 2024 sezonunda Hatayspor’un destekçisi olduğunu açıklamıştı. Trendyol Yemek ile Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmanın imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in katılımlarıyla gerçekleşmişti.