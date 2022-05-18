Hatice Akbaş adını finale yazdırdı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda adını finale yazdıran Hatice Akbaş, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

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  • 18.05.2022 19:45
  • Güncelleme: 18.05.2022 20:44
Hatice Akbaş adını finale yazdırdı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Hatice Akbaş, Taylandlı rakibi Preedakamon Tintabthai ile karşılaştı. 3 rauntta da net skorlar alan milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Hedefinin altın madalya olduğunu ifade eden Akbaş, “Güzel bir karşılaşma geçirdim. Finale çıktım hedefim altın madalya beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Beni yetiştiren babama, antrenörüm Kerem Akbaş’a, her zaman yanımda olan milli antrenörlerime sonsuz teşekkürler” dedi.

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İsa Daştan: "İyi emek verdik, karşılığını görüyoruz"

Finale adını yazdıran Hatice Akbaş’ı tebrik eden Milli Takım Antrenörü İsa Daştan duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ayşe Çağırır’ın maçından sonra söylemiştim. Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra Hatice efsane bir maç sergiledi, keyif aldık. Ülkemize çok güzel maçlar izlettik. Kızlarımız çok iyi hazırlandı. Hatice U22’de beraberdik, Hırvatistan’da Avrupa şampiyonu oldu, yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi emek verdik, karşılığını görüyoruz.”

İHA

SHA Editör
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