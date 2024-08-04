Hatice Akbaş finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Güney Koreli Aeji Im’i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo yarı finalinde Güney Kore’den Aeji Im ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Akbaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.
Milli boksör 8 Ağustos Perşembe akşamı Çin’den Yuan Chang ile olimpiyat şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.