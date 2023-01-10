Hatice Bahar Özgüvenç: 'Kadın futbolunda 20 yıl gerideyiz'

WinterLeague Convention paneline konuşmacı olarak katılan Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, burada yaptığı konuşmada, “Kadın futbolunda 20 yıl gerideyiz” dedi.

‘WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor’ (WL Convention) ikinci gün programı kapsamında, ‘Kadın futbolunda eşit miyiz?’ konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Beşiktaşlı Milli futbolcu Didem Karagenç’in yaptığı panlde konuşmacı olarak; Beşiktaş Kadın Futbol takımı Baş Antrenörü Suat Okyar, Galatasaray Kadın futbol takımı oyuncusu Berna Yeniçeri, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç ve 2022 Katar Dünya Kupası Tıbbi Müdürü Dr. Liesel Geertsema katıldı. Panele katılanlar kadın futbolunda eşit olunmadığı ve dünya düzeyinin 20 yıl gerisinde olduğumuz konusunda hem fikir oldular.

Didem Karagenç: “Ön yargıları kırmak için ideal bir alan”

Futbolun günümüzde bir spor branşı olmanın ötesinde çok büyük bir ekonomiye sahip olan dev bir endüstri haline geldiğine dikkat çeken Beşiktaşlı milli futbolcu Didem Karagenç, “Toplum üzerinde inanılmaz güçlü bir etkisi var. Kadın futbolu ise bu büyük endüstride daha az destek bulan, daha az önemsenen ve sürdürülebilirliği daha az olduğu bir alanken, şimdi daha çok, önem verilmeye başlanan ve önümüzdeki yıllarda daha çok gelişen kadınlarında tıpkı erkekler gibi bu işi yapabileceğine inanan ve firmalar sayesinde gelişim içerisinde olan bir alan olmakta. Kadın futbolu toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargıları kırmak için bulunmaz bir alan. Kadın futbolu dünyada özellikle zor koşulların olduğu ülkelerde kadınların sosyal hayata katılması için çok önemli bir araç ve çok fazla sayıda kadına eğitim, burs, meslek imkânı sunan bir alan olmakta. Bazı kız çocuklarının dışarı çıkıp futbol oynaması bile imkansızken, bazıları şehir değiştirip, ülke gezebiliyorlar. Kadın futbolunun bu anlamda bir devrim oluşturabileceğine gelecek nesiller için çok olumlu yollar açabileceğine inanıyorum” dedi.

Suat Okyar: “Farkındalık oluşmaya başladı”

Samimi ve gerçek bir çalışmanın içinde olmak istediklerinin altını çizen Beşiktaş Kadın Futbol takımı Baş Antrenörü Suat Okyar, “Bizler her şeyimizle bu alanda olmak istiyoruz. Kendi sporculuğumda olsun, Milli takım kariyerimde olsun, kadın ve erkeklerle birçok başarı kazandık. İşleyişte biz burada aynı duyguda olmalıyız. Aynı çalışmaları yapmalıyız. Hayallerin peşinde koşmak gerekiyor. İnancımız tam bununla ilgili. Bugün geldiğimiz noktada sponsorların katılımı, ligin gelişmesi ve kıymeti büyük takımların katılımı ile program çok daha iyi bir seviyeye geldi. Biz de bunun paralelinde hakkını vermemiz gerekir. Sporcularımızın kendilerine olan güvenleri, futbolu düşünmeleri, modern futbolu izleyip takip etmeleri sahada uygulamaları tutku ile bağlanmaları benim için çok önemli. Ben bunun farkındalığının oluştuğunu görüyorum” diye konuştu.

Bahar Özgüvenç: “Dünya futbolunun 20 yıl gerisindeyiz”

22 yıl kadın futbolunun en üst liglerinde lisanslı futbol oynadığını söyleyen Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, “1,5 yıl da Almanya’da futbolumu icra ettim. Ben oraya gittiğimde 2001 yılında maalesef ülkemizin 20 yıl geride olduğunu gördüm. Çünkü orada gittiğim yıl, Bundesliga’da erkek takımı olanlara kadın futbol takımı mecburi hale getirildi. Biz de ise 2023’deyiz daha yeni geliyor. Kadın futbolunda 20 yıl gerideyiz, bu işin gerçeği aslında. Ben de oyuncularım gibi sahadan geldim. Benim bir artım var burada diğer hocalarımıza göre. Onlarla aynı ortamı soluyorum, onların içinden geldiğim için sorunlarına biraz daha yakınım. Kadın futbolunun tamamen başarıya endeksli olmasının nedeni tabi ki çalışma ancak, yüzde 40’ı da duygusallık. İnsan fizyolojisi ve psikolojisi kadında çok farklı. Bunu anlamak bayağı zor. Ben bile içlerinden geldiğim halde bunu idare etmekte zorlanıyorum. Ve şartların eşit olduğundan konuştuk lakin şartlar hiç bir şekilde eşit değil. Benim sporcularım başka işlerde çalışıyor ve dokuz saat ayakta kalıyorlar. Antrenmana gelmek için 1,5 saat metrobüs kullanıyorlar İstanbul gibi şartlarda. On saatlik eforun üzerine antrenmana çıkıyorlar. Antrenmanda yüzde yüz bir efor, performans aldığımızı düşünmüyorum. Alsaydık çok daha farklı yerlerde olurduk. Bizim başarımız Milli takımın başarısına etki edecek. Milli takıma ne kadar hazır oyuncu yollarsak, onlarda o kadar başarılı olacak. Bir gün şartlar eşitlendiğinde antrenmanlara kendi arabalarıyla gelip evlerine döndüklerinde, istediklerini yiyebildiklerinde, protein ve karbonhidrattan bahsediyorum. Kadın futbolundaki çoğu oyuncunun B12’si ve demir seviyesi istenilen düzeyde değil. Bilim denilen bir gerçek var. Bir yerde başarı isteniyorsa önce sağlıklı ortamın oluşturulması gerekiyor. Bu eşitliği sağlarsak bir gün Milli takımımız da farklı yerlerde olacaklar” şeklinde konuştu.

Berna Yeniçeri: “Kadın futbolcu başka işlerde çalışmak zorunda”

Futbol konusunda eşit olunduğunu ancak dışarıya döndüğünde eşit olunmadığının ortaya çıktığını belirten Galatasaray Kadın futbol takımı oyuncusu Berna Yeniçeri, “Futbol oynarken aynı zamanda Öğretmenlik yapıyorum. Eğitmenim aynı zamanda. Afyonkarahisar’da öğretmenlik yapıyorum. Maçtan çıktıktan sonra mesleğimi devam ettirmem gerekiyor. Maçtan çıktıktan sonra yaklaşık 8-9 saatlik bir yolculuktan sonra evime dönebiliyorum. Her şeyden önce bu konuda eşit değiliz. Çünkü öğretmenlik yapmamızın nedeni hem çocukları sevmek ama aynı zamanda hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Futbolu sadece belirli bir yaşa kadar oynayabiliyoruz. Ondan sonra hepimizin hedefleri var. Antrenör olabiliriz, yönetici olabiliriz. Ama kariyerimizi sonlandırdıktan sonra hayatımızı devam ettirebilmemiz gerekiyor. O nedenle eşit değiliz diyorum” diye konuştu.

Geertsema: “Fizyolojik ve genetik olarak çok fark var”

Kadın futbolu ile erkek futboluna bakıldığında eşitsizliğin bir çok alanda göze çarptığının altını çizen 2022 Katar Dünya Kupası Tıbbi Müdürü Dr. Liesel Geertsema, “Her şeyden önce kadın futbolcuların erkek futbolculardan çık daha az para kazandığını görüyoruz. Ancak son yıllarda taraftar ve izlenme açısından kadın futbolu çok büyük bir yükselişte. Örneğin Güney Amerika’da taraftar sayısında yüzde 520’lik bir artış var. Burada ciddi bir pazarlama olanakları var. 2019 FA cup finalini 49 bin taraftar izlerken, Kadınlar Dünya Kupasında bu sayı 57 bin 800’e kadar çıktı. Her şeyden önce kadın ve erkek aynı değildir. Fizytolojik olarak incelendiğinde genlerden enzimlere kadar bir çok noktada kadınla erkeklerin farklı olduğunu görebiliriz. Bu da kas ve iskelet dokusunda farklılıkları beraberinde getiriyor. Beyinlerimiz de farklı. Reaksiyonlar, tepkiler farklı olabiliyor. Kadınlara yönelik özel çalışmalar ve araştırmalar yapılması gerekiyor. Dünya üzerinde en uzun yaşamış 100 insandan 94’ü kadın. Sakatlanmalara yönelik tedavi şekilleri geliştirilmeli. Erkeklere yönelik bu tarz çalışmalar yapılıyor. Ancak kadın futbolu için yok” ifadelerini kullandı.