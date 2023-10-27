Hatice Fahrünnisa Ensari Kara Eyüpsultan'da anıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Dr. Mimar Hatice Fahrünnisa Ensari Kara için anma programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilk Planma Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olarak görev yapan Metin Sözen ile Nezih Eldem’in öğrencisi olan Hatice Fahrünnisa Ensari Kara, Eyüpsultan Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen programla sevenleri tarafından anıldı. Kara’nın doktora tezi ve Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nde yaptığı konuşmasının yer aldığı yayın ve belgeselin gösteriminin gerçekleştirildiği programda panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan’ın yaptığı panelde, Sanat Tarihçisi Hülya Yalçın "Benim Gözümden Hatice Fahrünnisa Ensari Kara" başlıklı bir sunum yaparken, Mimar ve Ensari Kara’nın manevi kız kardeşi Sibel Metin Kasapoğlu ise sosyal ve manevi hayatını konu eden bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların Hatice Fahrünnisa Ensari Kara’yla ilgili görüşlerini ve anılarını paylaştıkları programda, kızı Bestenigar Kara’ya annesi adına İhtiram Beratı takdimi yapıldı. Programda ayrıca tüm katılımcılara Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan, Ensari Kara’nın doktora tezinin ve Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nde yaptığı konuşmanın yer aldığı bir anı kitabı hediye edildi.

Hatice Fahrünnisa Ensari Kaya

Dr. Yük. Müh. Mimar Hatice Fahrünnisa Ensari Kara İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü ve i.D.G.S.A. Mimarlık Y.O.’dan ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Tarihi Programında doktora yapan Hatice Fahrünnisa Ensari Kara, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu’nda araştırmacı, plancı, teknik yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde plancı, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nde plancı, müdür yardımcısı, müdür, İstanbul Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde müdür yardımcısı, müdür olarak çalıştı. Aynı müdürlükten 1997 yılında emekli olan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden BİMTAŞ A.Ş.’ de ’’İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’nde-Tepebaşı "Teknik Danışman" olarak çalışmaya başladı. Yayınlanmış yazıları bulunmakta olup, çeşitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle katıldı.