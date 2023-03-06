Hatice Kübra İlgün Bulgaristan'dan gümüş madalyayla döndü

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen turnuvada 12’si erkek, 8’i kadın olmak üzere 20 milli sporcu tatamiye çıkarken, 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün de madalyayı yine es geçmedi. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda milli tekvandocular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün de gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.