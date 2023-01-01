Hatice teyzeden Mehmetçiğe 150 bere ve boyunluk

Ankara’da yaşayan Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklerin kullanması için 150 bere ve boyunluk hediye etti.

Ankara’da yaşayan Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler için 150 adet bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek, Milli Savunma Bakanlığına ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer, evinde ziyaret ettikleri Hatice teyzeye teşekkür ederek, ürünleri teslim aldı. Erzurum Kargapazarı’ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere Hatice teyzenin hediye ettiği bere ve boyunluklar teslim edildi.