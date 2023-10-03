Hatipköy'e yeni park
İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi'ne 910 metrekare alanda park inşa edecek.
İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’ne 910 metrekare alanda park inşa edecek.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi ile Levni Caddesi arasında bulunan alanda yeni park yapım çalışmalarına başladı. Toplam 910 metrekare alanda park içerisine 125 metrekare çocuk oyun, 45 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon ve 525 metrekare yeşil alan bulunuyor. Parkın yakın zamanda vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.