Hatt-ı Müstakim'in 4. durağı Bursa

Daha önce İstanbul, Erzurum ve Ankara’da hat sanatı meraklıları ile buluşan Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi’nin dördüncü durağı Bursa oldu. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sergide, hat sanatının tüm zarafetini taşıyan eserler sanatseverlerle buluştu.

Düzenlendiği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültürel ve sanatla ilgili hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi, ayrıcalıklı bir hüsn-i hat sergisine ev sahipliği yapıyor. 33 yıldır hüsn-i hat ile uğraşan 2’si yurtdışı olmak üzere 4 kişisel sergisi olan ve 100’ü aşkın karna sergide eseri bulunan

Hat Sanatçısı Ahmet Kutluhan, Hatt-ı Müstakim sergisini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. İlk olarak Eylül 2022’de İstanbul’da, daha sonra Ekim 2022’de Erzurum’da ve Haziran 2023’de Ankara’da açılan serginin dördüncü durağı Bursa oldu. Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde ziyarete açılan sergide Ahmet Kutluhan ve Talebelerinin kendi seçtikleri ayet, hadis ve şiirleri geleneğe bağlı kalıp, tasarladıkları eserler yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız’ın açılışını yaptığı sergide konuşan Hat Sanatçısı Ahmet Kutluhan, “Modern dünyanın karmaşasında insan bazen popüler kültüre dalıp gidebiliyor. Hat sanatı geleneksel bir sanat ve popüler kültürde yerine bulamayan bir sanat. O nedenle adına hatt-ı müstakim dedik. Biz bu sergiyle, bu sanatı ecdat nasıl bir seviyeye çıkarmışsa, onlar kadar yapamasak da onların yoluna revan olduğumuzu göstermek istedik. Biz bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, “Bu tür sanatlara değer veren sanatçılarımıza ve geçmişten geleceğe ışık tutabilecek eserlere kapımızı gönlümüzü her zaman açıyoruz. Bu geleneği geleceğe taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.