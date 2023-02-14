Hava Kuvvetleri deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor

Hatay Kırıkhan'da bazı camilerde ezanlar ambulanstan okunuyor

Hatay Kırıkhan'da bazı camilerde ezanlar ambulanstan okunuyor

Biriktirdiği paraları ve oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi

Biriktirdiği paraları ve oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi