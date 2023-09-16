Hava Kuvvetleri emeklisi kıdemli başçavuş kansere yenildi

Kocaeli'de yaşayan Hava Kuvvetleri emeklisi Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetleri emeklisi kıdemli başçavuş kansere yenildi
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Kocaeli’de yaşayan Hava Kuvvetleri emeklisi Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi’nde ikamet eden Hava Kuvvetleri’nden emekli Kıdemli Başçavuş Remzi Topkara, 88 yaşında akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. 4 çocuk babası Başçavuş Topkara’nın naaşı Tevfik Hoca Vakfı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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