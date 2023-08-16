Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir-teslim töreninin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na devrettiği törene katıldı.
Bakan Güler, emekliye ayrılan Orgeneral Atilla Gülan’a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.
Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.