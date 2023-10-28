Hava Kuvvetleri'nin Havadan İhbar Kontrol Uçağı Romanya üzerinde görev uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri'nin Havadan İhbar Kontrol Uçağı Romanya üzerinde görev uçuşu yaptı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Konya’da konuşlu 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman