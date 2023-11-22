Hava Kuvvetleri personelinden hastanede tedavileri süren gazilere ziyaret

Ankara'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görev yapan personel, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri personelinden hastanede tedavileri süren gazilere ziyaret
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Ankara’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda görev yapan personel, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Karargahı’nda görevli personelimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kahraman gazilerimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman