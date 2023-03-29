Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı

Hava Kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı
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Hava Kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldı” ifadelerini kullandı.