Hava limanı personeli enkazda ağlayan minik bebeğe canlı olarak ulaştı

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hava limanı personeli enkazda ağlayan minik bebeğe canlı olarak ulaştı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına katılan Konya ve Erzurum Havalimanı kurtarma ekipleri enkaz altından minik bir bebeğe sağ olarak ulaştı. Enkaz altından çıkarılan minik bebek ekibin kucağında hastaneye götürüldü.