Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ege Ordusu Hava Savunma Birliklerinin katılımı ile Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ege Ordusu Hava Savunma Birliklerinin katılımı ile Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava savunma imkan ve kabiliyetlerinin artırılması ve sistemlerin daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması maksadıyla Ege Ordusu Hava Savunma Birliklerinin katılımı ile Hava Savunma Komuta Kontrol Tatbikatı icra edildi” ifadeleri kullanıldı.