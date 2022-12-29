Hava sıcaklığı balık tezgahlarını olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının düşmemesi balık tezgahlarını olumsuz etkiliyor. Esnaf, havaların soğuması ve kar yağışıyla balık bolluğu yaşanacağı, fiyatların da gerileyeceğini öngörüyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık tezgahları boş kaldı. Havanın mevsim normallerinin üzerinde gittiğini belirten balıkçı Samet Balyemez, “Bundan kaynaklı balıklar yüzeye çıkmıyor. Havalar soğur ise balıklar dipten yüzeye çıkar buda tezgahlara olumlu yansır. Havaların sıcak gitmesi ile balık az geliyor. Fiyatlarda sınırlı bir şekilde düşüyor. Geçtiğimiz yıl bu ayda kar bile yağıyordu. O yüzden geçen yıl bol ve ucuz balık yedik. Havalar soğuk olacak ki balık da yerinde dursun. Deniz suyu sıcaklığı o yüzden balıklar için çok önemli. Şu anda hava şartlarından dolayı balık bolluğu yaşayamıyoruz. Bu sene daha balığın kulağına kar suyu kaçtı diyemedik. İnşallah önümüzdeki günlerde kar yağarda güzel ve lezzetli bir balık yeriz" dedi.

Balık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Balyemez, "Hamsi, istavrit kilo 70 TL, palamut tane 80 TL, levrek 120 TL, çupra 120 TL’den satıyoruz. Havalar soğursa bu fiyatlar düşer. Hamsi ve çinakop 50 TL’ye kadar geriler. Şu an en çok hamsi ve istavrit talep var” şeklinde konuştu.

Yılbaşı için balık almaya geldiğini belirten bir vatandaş, “Yılbaşında arkadaşlarla bir araya geleceğiz o yüzden balık almaya geldik. Çupra aldık 8 tane. Her zaman balık yemeye çalışıyoruz” dedi.