Hava sıcaklıkları düştü, aktarların 'grip' mesaisi başladı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sistemlerini dinç tutmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösterdi. Vatandaşlar bağışıklık sistemlerini dinç tutmak için aktarlarda bulunan şifalı bitkilere yoğun ilgi gösteriyor.

Kırklareli’de yaklaşık 12 senedir aktarlık yapan Yiğit Uzun, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış çaylarına ilginin arttığını söyledi. Hava sıcaklığının düşmesiyle hastalıkların da arttığını belirten Uzun, “Havalar soğuduğunda en çok tercih edilen bitkiler arasında tabii ki ıhlamur geliyor. Ihlamur hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye hem boğazlar için etkili. Lakin bu yeterli mi, tabii ki yeterli değil. Bunlar için kış çayları var en çok tercih edilen, dut kurusu var. Dut kurusu tamamen bir antibiyotik deposu. Antibiyotik deposu olduğu için vücuttaki iltihabı sökmeye yardımcı olur. Öksürük, aksırık gibi durumlarda insanların kendini daha çabuk toparlamasına yardımcı olur. Kuru öksürük için en çok tercih edilen keçi boynuzu var. Kaynatılıp suyu içildiğinde iyileşme sürecini hızlandırır” dedi.

Uzun, öksürüğü vücuttan atmak için kozalak pekmezinin etkili olduğunu belirterek; zencefil, zerdeçal, kuşburnu, ıhlamur çayı, kış çayları ile dut kurusu, keçiboynuzuna ilginin arttığını söyledi.

Uzun, bitkisel ürünleri alırken bilindik ve güvenilir yerden alınması tavsiyesinde bulundu.