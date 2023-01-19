Hava sıcaklıları balık fiyatlarını etkiledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normali üzerinde seyretmesi, balık fiyatlarını etkiledi. Esnaf havaların soğuması ve kar yağışıyla balık bolluğu yaşanacağını öngördü.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Kentte balıkçılık yapan Soner İpek, balığın hava sıcaklıkları sebebiyle azaldığını belirterek, fiyatların da yükseldiğini söyledi. İpek, balığın soğuk sulara kaçtığını vurgulayarak, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle balık soğuk sulara kaçtı. Bunun için fiyatlar yüksek. Az balık çok para, çok balık az para; yani balık çoğalırsa fiyatlar düşer" dedi.

Tezgahlardaki fiyatlara değinen İpek, "Hamsinin fiyatları 80 ile 100 lira arası, barbun 150 lira, çinekop azalmaya başlayınca 200 ile 250 lira arasında seyrediyor. Yani ortalama balık fiyatları 80 liradan başlayarak 200 liraya kadar yükseliyor" diye konuştu. Vatandaşın ilgisinin normal olduğunu anlatan İpek, fiyatların düşmesiyle daha da artacağını aktardı.

İpek, havaların soğuması ve kar yağmasıyla balığın bollaşacağını ifade etti.