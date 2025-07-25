Hava Tahmin Uzmanı Yüksel: 'Artan hava sıcaklıkları orman yangını riskini artırıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı. Yüksel, "Artan hava sıcaklıkları orman yangını riskini artırıyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, artan hava sıcaklıklarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bir kademe daha artacağını ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak özellikle sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağız. Güneydoğu bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde, diğer iç batı kesimlerde ise mevsim normallerinin 7 ila 12 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi beklemekte. Bu hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bu seviyelerde devam edecek. Bu yönüyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

Büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Yüksel, "Pazar gününden itibaren Ankara’da sıcaklıklar 40-41 dereceleri görecek. İstanbul’da 34-35 derece, İzmir’de 39-40 derece civarı, Antalya’da 38-39 dereceler ve Adana’da 40 derece civarında sıcaklıklar bizi bekliyor" dedi.

"Vatandaşlarımız 11.00 ve 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına karşı dikkatli olmalı"

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde beklendiğini belirten Yüksel, "Burada Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde sıcaklıkların il merkezinde 44-45 derecelere, hatta daha da yüksek derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Bizim bu belirttiğimiz sıcaklıklar yerden 2 metre yükseklikte ve gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar. Bu güneş altında daha da fazla hissedilecektir. Bu yönüyle özellikle saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında yani güneşin tam dik geldiği saatlerde yaşlılarımızın, çocuklarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın çok fazla güneş altında kalmamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artan hava sıcaklıkları orman yangını riskini artırıyor"

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve batı kesimlerde oldukça yüksek seviyelerde seyredeceğini ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak hala orman yangınlarının devam ettiği bölgeler var. Hafta sonunda özellikle cumartesi günü Marmara ve Ege’de, hatta iç bölgelerde kuvvetli rüzgarlar var. Hem kuvvetli rüzgar hem de hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi ve nem oranının düşük olması sebebiyle orman yangını riski bu bölgelerde hala çok yüksek. Bu duruma karşı vatandaşlarımız tedbirli ve dikkatli olsunlar" dedi.