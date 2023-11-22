Havacılığın gelişimi için jandarmaya uçak hediye etti

BPLAS A.Ş. tarafından Jandarma Havacılık Başkanlığı’nın gelişimine katkı sağlamak maksadıyla AQUILA marka A212 model eğitim uçağı hibe verildi.

Havacılık sektöründe aktif rol oynayarak, gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün büyüyen, dünyada adından sıkça söz ettiren AQUILA bu kez Jandarma Havacılık Başkanlığı’na A212 model eğitim uçağını hibe olarak verdi.

Yenişehir Havalimanı içerisinde FENIX uçuş okulunun da bulunduğu Bursa Uzay Havacılık Yenişehir tesislerinde teslim töreni gerçekleştirildi. BPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Celal Gökçen, Bursa Uzay Havacılığı’nın neden kurulduğunu anlattı.

Öte yandan AQUILA uçağı iki kişilik full compatize yapıya sahip, alttan kanatlı, turbo motorlu, 115 beygir gücünde ayarlanabilir pervane açılı bir eğitim uçağı. AQUILA, Avrupa’ nın birçok ülkesinde, uçak okullarında tercih ediliyor. Türkiye’de de pilot eğitimlerinde uçuş okullarının modeli olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda uçağın yapısal dayanımı öğrencilerin öğrenimine katkı sağlıyor.