Havacılığın önde gelen isimleri Atılım Üniversitesinde bir araya geldi

Havacılık sektöründe öncü firmaların yöneticileri Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunca düzenlenen "Havacılık İnovasyonunda Atılım" panelinde bir araya gelerek, havacılık alanında teknolojinin ve inovasyonun önemini konuştu.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulunca, ’Uluslararası Sivil Havacılık Günü’ dolayısıyla "Havacılık İnovasyonunda Atılım" paneli düzenlendi. Atılım Üniversitesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele; Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, TAV Havalimanları Holding CEO Yardımcısı Burcu Geriş, Hitit Genel Müdür Yardımcısı Semra Kandemir, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, akademik-idari personel ve Atılım Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Panelin açılış konuşmalarının ardından Uçak Mühendisi Can Erel moderatörlüğünde düzenlenen panelde Geriş, Öztürk ve Kandemir, havacılık alanında teknolojinin ve inovasyonun önemini konuştu. Deneyimlerini öğrencilerle paylaşan panelistler, kendi alanlarında inovasyonla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Panelimizde havacılığın ileri gelen kişileriyle birlikte olmaya çalıştık"

"Havacılık İnovasyonunda Atılım" paneliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Alemdaroğlu, panelin Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün bu sene işlemekte olduğu konu ’havacılıkta inovasyon’. Her yıl 7 Aralık tarihinde Sivil Havacılık Günü düzenleniyor. Biz de biraz geç olmakla birlikte Sivil Havacılık Günü için bu paneli düzenledik. Panelimizde havacılığın ileri gelen kişileriyle birlikte olmaya çalıştık. Davetlilerimiz arasında TAV Genel Müdürü Burcu Geriş, Pegasus’un CEO’su Güliz Öztürk, Hitit Havacılık’ın Genel Müdür Yardımcısı Semra Kandemir var. Misafirlerimiz havacılıkta ne şekilde bir inovasyon olması gerekiyor, neler yapılıyor ile ilgili çok değerli bilgiler paylaştılar."

Panel, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.