Havacılık dünyasının yıldızları ödüllendirildi

Havacılık dünyasının en iyilerinin ve sektöre katkı sağlayan projelerin ödüllendirildiği Bluesky Awards 2023: ”Uluslararası Havacılık Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller, havacılık endüstrisinin çeşitli yönlerini yansıtan çeşitli kategorilerde sunuldu.

Bluesky Awards 2023: ”Uluslararası Havacılık Ödülleri” İstanbul Beykent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Küresel havacılık dünyasına önemli etkileri olan kurumları, kuruluşları, bireyleri ve girişimleri onurlandırmak amacıyla “Havacılık Başarı Ödülleri ile Havacılık Proje Ödülleri” adı altında iki farklı alanda ödül yarışması düzenlendi. Kazananlar ulusal ve uluslararası jüri üyeleri ve “dijital itibar ajansı” tarafından tarafsız olarak değerlendirildi. 29 farklı kategoride başvuruların olduğu yarışma ile yapılan anket oylaması sonucunda, 29 havacılık kuruluşu ödül almaya hak kazandı. Törene Avustralya, Amerika, İngiltere, Singapur, Almanya, Dubai, Japonya, İtalya, Fransa, Polonya, Estonya ve Gine Cumhuriyeti gibi ülkelerden birçok firma katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Beykent Üniversitesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bağcı, “Uluslararası çapta gerçekleşen bir ödül töreni. Havacılığın en başarılarını ödüllendirildiğimiz bir tören. Sektörün iyilerini motive etmesi açısından önemli. Cumhuriyetin 100. Yılında ‘İstikbal göklerdedir’ şiarıyla yola çıktımız bu yolda üniversitemizin bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

“İlk kez bir üniversitede bu töreni gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz” diyen Havacılık Eğitmeni Eray Beceren, üniversitelerin bu tarz organizasyonlara kesinlikle dahil olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Beykent Üniversitesinin havacılık alanında önde gelen üniversitelerden biri olduğunu söylen Pilot Cemal Türkoğlu ise “ Özellikle kabin hizmetleri alanında önde gelen okullardan. Tören için üniversite olarak çok iyi hazırlanmışlar, tebrik ediyorum” dedi.

Havacılık Başarı Ödülleri kazananları şunlar:

"I. Yılın Uçuş Akademisi Ödülü: AYJET Uçuş Okulu

2. Yılın Pilotaj Üniversitesi Ödülü: Lazarski Aviation Academy

3. Yılın Havacılık Lisesi (Koleji) Ödülü: Yesevi Havacılık Lisesi

4. Yılın Dijital Havayolu Ödülü: Turkish Airlines

5. Yılın Dijital Havaalanı Ödülü: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

6. Yılın Dijital Havacılık Ödülü: TAV Technologies

7.Yılın Hava Taksi Ödülü: Koç Consulting - (Speed Fire T19a)

8. Yılın Hava Kargo Ödülü: Sortie Cargo

9. Yılın İHA Üretici Ödülü: Shaman Havacılık

10. Yılın İHA Tasarım Ödülü: Sortie Cargo

11. Yılın İHA Akademi Ödülü: Estonian Aviation Academy

12. Yılın Havayolu Pilot Ekibi Ödülü: Turkish Airlines

13. Yılın Havayolu Kabin Ekibi Ödülü: Singapore Airlines

14. Yılın Havayolu Uçak Teknisyen Ekibi Ödülü: Turkish Airlines (Technic)

15. Yılın Havacılık Yazılım (Bilişim) Ödülü: Hitit Bilgisayar

16. Yılın Havacılık Tasarım (Dizayn) Ödülü: Skyart Aviation

17. Yılın Havacılık Teknoloji Ödülü: Turkish Technology

18. Yılın Havacılık Tedarikçi Ödülü: Mirlog Global Lojistik

19. Yılın Havacılık Üretici Ödülü: Skyart Aviation

20. Yılın Havacılık ve Uzay Ödülü: Koç Consulting

21. Yılın Havacılık Danışmanlık Ödülü: Koç Consulting

22. Yılın Havacılık Finans Ödülü: Pegasus Airlines

23. Yılın Havacılık Eğitim Ödülü: Başkent Yıldızları

24. Yılın Havacılık Topluluğu Ödülü: Herkes İçin Havacılık

25. Yılın Uçak Emniyeti Ödülü: Keitas Systems

26. Yılın Havacılık E-Ticaret Hizmet Ödülü: Pegasus Airlines

27. Yılın Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Ödülü (Üniversite): İstanbul Esenyurt

Üniversitesi

28. Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Ödülü (Üniversite): İstanbul Esenyurt Üniversitesi

29. Yılın Havacılık Yönetimi Bölümü Ödülü (Üniversite): İstanbul Gelişim Üniversitesi