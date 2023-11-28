Havacılık lisesine iki prestijli ödül daha

Yesevi Havacılık Lisesi, Blusky Award Havacılık Ödül töreninde "Yılın En İyi Havacılık Lisesi" ve "Yılın En İyi Ar-Ge Projesi" ödüllerinin sahibi oldu.

TUSAŞ sponsorluğunda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Blusky Award Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu. Havacılık sektörünün farklı bileşenlerinden oluşan jüri üyeleri ve bağımsız anketörler tarafından “Yetkinlik, yeterlilik, yetenek ve kabiliyetler açısından yapılan değerlendirmede Yesevi Havacılık Lisesi en yüksek puanı alarak “Yılın En İyi Havacılık Lisesi” ünvanına sahip oldu. Birçok alanda daha önce ödül alan havacılık lisesi öğrencileri, “Uçan platform teknolojisi” adlı çalışmayla

"Yılın En İyi Ar-Ge Projesi” ödülünü de alarak çifte sevinç yaşadı.

Ödül töreninin ardından konuşan Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, "Yesevi Havacılık daha önce de Türkiye’nin en seçkin kurumları olan Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB tarafından da çeşitli ödüllerle onure edilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü akreditasyonuna da sahip olan okulumuz geleceğin kalifiye havacılarını, donanımlı atölyelerimizde yetiştirmeye devam etmekteyiz" dedi.