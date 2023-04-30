Havalar ısındı, doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Havalar ısındı, doğa yürüyüşleri başlıyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18 Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.