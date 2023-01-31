Havalar soğudu, balık tezgahlarına bereket geldi

Bursa’da havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarındaki çeşitlilik arttı. Hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü.

Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın ardından gelen soğuk havanın etkisiyle balık tezgahlarına yansıdı. Palamut sezonunun bitmesiyle, hamsinin kilosu 20 liraya kadar düştü. Sezonda bolluk yaşanacağını söyleyen balıkçı Fatih Gümüş, “Bu sene bereketli geçiyor. Hamsinin fiyatı 20-30 lira arasında değişiyor. Bazen iri hamsi geldiği zaman onun fiyatı daha yüksek oluyor. İri hamsiler 70 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkabiliyor. Ama bol olursa 50 liraya tezgahta yerini bulabiliyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların önümüzdeki günlerde sabit kalacağını ifade eden Gümüş, “Bundan sonra daha da düşmez. Bu sezon bu şekilde devam edecek. Tezgahlarda palamut olsa da tazesini bulmak zorlaştı. Buzhaneden alıp satıyoruz. Yılbaşından sonra palamut satışları azalıyor. İnsanlar hangi balığı ne zaman yiyeceğini biliyor” dedi.