Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Havaların soğuması ile kışı rahat geçirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Kırklarelili aktar Yiğit Uzun, bitkilerin taze olması gerektiğini belirterek, "Çünkü kalmış bitki, eski bitki hem yarar sağlamaz hem de vücuda zarar verebilir” dedi.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle vatandaşlar kış çaylarına rağbet göstermeye başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, hibiscus, hatmi çiçeği ve adaçayı satın alıyor. Kırklareli’nde 11 senedir aktarlık yapan Yiğit Uzun, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış çaylarına ilginin arttığını söyledi. Hava sıcaklığının düşmesiyle hastalıkların da arttığını belirten Uzun, “Hava şartları değişime uğramaya başladığından itibaren tabii hastalıklar da çoğaldı. Gönül ister kimse hastalanmasın ama maalesef bazı şeyler elimizde değil. Benim sizlere tavsiyem hastalanmadan önce bağışıklığımızı kuvvetli tutmak ve çok fazla karıştırmadan bitki çaylarını yapmak. Bitki çayları hastalıklara yakalandıktan sonraki evrede çabuk atlatmamıza yardımcı olur. Hatmi çiçeği, adaçayı boğaz enfeksiyonları için gerçekten çok etkili. Hatmi çiçeği öksürüğe çok etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir bitki. Ihlamur yine boğazımızı yumuşatmak için, papatya, hibiscus kan değerlerini yükselttiği, vücuda enerji verdiği ve kanı sulandırdığı için de insanı dirençli kıldığı uzmanlar tarafından söylenmekte” dedi.

Kış çayları alırken taze olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunan Uzun, “Tabis bitkilerin taze olmasına dikkat edeceğiz, bitkilerimizi güvenli yerden almaya dikkat edeceğizç Bünkü kalmış bitki, eski bitki hem yarar sağlamaz hem de vücuda zarar verebilir” diye konuştu.

“Fiyatlar aşağı yukarı 30 ila 35 liradan başlıyor”

Fiyatlarının vatandaşları üzmeyecek kadar düşük olduğunu söyleyen Uzun, “Her şey arttı ama bunların fiyatları gene insanı üzmeyecek kadar sağlık için diyoruz ya bir paket sigara alacağına bir kış çayı alır evine götürürsün, herkes içer. Fiyatlar aşağı yukarı 30 ila 35 liradan başlıyor. Bunları tükettiğimiz zaman kışa hazırlanmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun, “Benim bir tavsiyem de sizlere bu işleri uzman kişilerin kontrolü altında yapılmasını tavsiye ederim. Bizler doktor değiliz, bizler sağlıkçı değiliz, bizler bitki uzmanları da değiliz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden tek ricam bizlerden önerilerde bulunmamızı istemeyiniz” ifadelerini kullandı.