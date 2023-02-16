Havalar soğuyunca çarşı boş kaldı

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde havanın güneşli olması sebebiyle yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklar soğukların geri gelmesiyle birlikte durgunlaştı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi’nde tekrardan havaların soğuması sebebiyle yoğunluk azaldı. Birkaç gün önce havanın güneşli olmasıyla beraber kalabalık yaşanan cadde, hava sıcaklıkları düşünce boş kaldı. Havanın soğukluğundan kaynaklı kalabalığın azaldığı caddeden geçen vatandaşların ise kalın giysiler giydiği görüldü. Sokakların yanı sıra banklarda ve çay ocaklarında oturan kimselerin olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Havaların sürekli olarak değişmesine tepki gösteren vatandaşlar ise, “Eskişehir’in ayazı bitmez ancak havalar sürekli değişiyor. Daha dün hava güneşliydi, bugün yine kapandı. Artık uyum sağlamakta zorlanıyoruz” dedi.