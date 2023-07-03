Havaların geç ısınması fide ekimini geciktirdi

Yaz aylarına girilmesine rağmen havaların geç ısınmasıyla birlikte fide ekimi de gecikti. Çiftçiler şimdiye kadar filizlenmesi gereken fideleri bir buçuk ay sonra toprakla buluştuğunu, zamanında ekilen fidelerin ise yağan yağmurlarla çürüdüğünü söyledi.

Bursa’da yaz mevsimine girilmesine rağmen havalar ısınmaması, çiftçiyi de etkiledi. Fide ekimini için havaların ısınmasını bekleyen köylüler tohumları bir buçuk ay sonra toprakla buluşturdu. Şimdiye kadar filizlenmeleri gerektiğini fakat iklim şartları sebebiyle bir buçuk ay sonra ekim yaptıklarını söyleyen köylüler hava sıcaklığı biraz daha mevsim normallerinin altında seyretseydi ekim yapamayacaklarını ifade etti. Geç de olsa toprakla buluşan tohumlar yaklaşık 40 gün içerisinde olgunlaşması bekleniyor.

Zamanında ekilen fideler yağmurdan dolayı çürüdü

Komşularının tarlalarına zamanında ekim yaptığını fakat yağışlardan dolayı fidelerin çürüdüğünü söyleyen Serpil Seyrek, “Burası annemden bana kalan bir tarla. Normalde patates ekecektik, ancak patatesler yağmurlardan dolayı geç kaldı. O yüzden vazgeçtik. Fasulye, nohut, domates ve biber ektik. Temmuz ayının ilk haftasından sonra ekilen fideler, çok büyümez. İlaçlarını zamanında atarsan eğer, fasulyede, mısırda, domateste, biberde büyür. Ama bakımını yapmazsan büyümüyor” şeklinde konuştu.

“Daha önce kuraklıktan dolayı geç ekiyorduk”

Önceki yıllarda kuraklıktan bu yıl ise yağışlardan dolayı geç ekim yaptığını söyleyen Süleyman Seyrek ise “Bugün fasulye ekimini gerçekleştirdik. Yağmurlardan dolayı geç ektik. Normalde 1 ay önce ekmemiz gerekiyordu. Ekimi 1 ay önce gerçekleştirebilseydik eğer şuanda filizlenmiş olurlardı. Daha önce kuraklıktan dolayı geç ekiyorduk, bu yıl tam tersi oldu. Fazla yağış nedeni ile ekemedik” dedi.