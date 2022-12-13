Havaların soğumasıyla birlikte balığa ilgi arttı

Kırklareli’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi ve istavrit gibi balıklara talep arttı.

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından Karadeniz’den çıkan palamutlar tüm Türkiye’yi doyurdu. Palamudun tezgahlardan azalmasıyla birlikte hamsi ve istavrit gibi balıklar tezgahlarda bollaşmaya başladı.

Kırklarelili vatandaşların da havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgisi arttı. Kırklareli’de tezgahlarda palamudun kilosu 60, hamsinin 70, çinekopun 90, istavritin 70, barbunun 60, mezgitin ise 40 TL’den satılırken; son günlerde hamsi ve istavrit en çok satılan balıklardan oldu.

"Vatandaşın hamsiye ilgisi arttı"

Hamsinin yavaş yavaş bollaştığını söyleyen balıkçı Soner İpek, "Balık şu an tam yağlanma zirvesinde ve kar suyu balığın üzerine düşmek üzere. Hamsi yavaş yavaş bollaşmaya başladı. Karaburun’dan hamsi gelmeye başladı ve çinekop azalmaya başladı. Temennimiz hamsinin devam etmesi ve aynı zamanda vatandaşımızın ucuz balık yemesi. Bugüne kadar vatandaşın hamsiye ilgisi azdı, bugün itibarıyla ilgisi arttı" dedi.

Vatandaşlara en çok mevsim balıklarını önerdiğini vurgulayan İpek, "Mesela hamsi, çinekop, istavrit gibi balıklar daha yağlı olduğu için vatandaşlara önce onları sunuyoruz" şeklinde konuştu.