Havalimanına Silivri'den seferler başladı

Sabah 05:15’te Silivri Terminalinden kalkışla her iki saatte bir saat 21:15’e kadar İstanbul Havalimanına, 07:15’ten itibaren de her iki saate bir 23:15’e kadar İstanbul Havalimanından Silivri’ye sefer yapacak olan Havaist, yolcu fiyatlarını da 70TL olarak belirledi.

HAVAİST, son teknoloji ürünleriyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul'un birçok noktası arasında konforlu ve ekonomik yolcu taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

HAVAİST, şehir içi bagajlı yolcu taşımacılığı hizmetine uygun araçlarıyla bu operasyonu yürütmektedir. HAVAİST araçlarının iç dizaynı tamamen yolcu rahatlığı esas alınarak tasarlanmıştır. Periyodik olarak dezenfekte edilen araçlar ayrıca kullandığı çevre dostu yakıt sayesinde doğayı korumaya yardımcı olmaktadır. Son teknolojik ürünlerle kaliteli donatılan araç içi ekranlarda TV-film-dizi vb. hizmetleri ile beraber USB destekli şarj üniteleri ve WI-FI hizmeti sağlanarak yolculuğun keyifli bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.