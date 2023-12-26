Havana Üniversitesinde 'Türk Kültürü ve Dili' dersleri verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Havana Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü kapsamında 2023 yılında üniversitede “Türk Kültürü ve Dili” dersleri verildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet İlgürel tarafından Havana Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Fakültesi Türkiye Tarihi ve Kültürü Kürsüsünde verilen Türk Kültürü ve Dili derslerine 40 öğrenci üniversite dışından katılan Kübalılar katıldı.

Bunun yanı sıra, Havana Üniversitesinde ilk defa “Türk Tarihi ve Kültürü” hakkında bir lisansüstü ders düzenlendi. “Eski Kökenlerinden Çağdaş Döneme Kadar Türkiye ile İlgili İncelemeler” adlı yüksek lisans dersinin yanı ısıra, “Mistik-Felsefi Düşüncenin Başlıca Temsilcileri Mevlâna ve Yunus Emre ve Kültürel ve Sosyal Bir Mirasın Varisi Türkiye” ana başlığı altında dersler sunuldu.

Söz konusu programdaki geri kalan dersler Türkiye ile ilgili çalışmalar yapmış olan Kübalı öğretim elemanları tarafından verildi.

Türk Dili Yarışmaları

Program kapsamında, Türk Kültürü ve Dili sınıfı öğrencileri arasında Türk Dili Yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere T.C. Havana Büyükelçiliği tarafından hediye verildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle Kübalı öğrenci ve öğretim üyelerine, Çanakkale Zaferini çeşitli yönleriyle anlatan bir konuşma verildi.

19 Mayıs’ta “Türk Kültürü Günü”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılımıyla Türk Kültürü Günü düzenlendi. Bu etkinlikte Kübalı araştırmacılar, Türk Kültürü ile ilgili bildirilerini sundukları bir oturum gerçekleştirdi. Kübalı öğrenciler tarafından Türkçe şiir okundu. Ayrıca sözü geçen yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmiş ve 19 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.