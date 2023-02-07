Havaya ateş açtı, evinden mini cephanelik çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarını değerlendiren polis, şüpheli şahsı tüfeğiyle yakaladı. Şahsın evinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi’nde silahla havaya ateş edildiği ihbarın alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese giderek araştırma çalışmaları yaptı. Olayla ilgili şüphelinin S.O.K. olduğunu tespit eden polis, şahsı olayda kullanılan ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile yakalayan ekipler, daha sonra şahsın adresinde arama yaptı.

Evde yapılan aramalarda, 4 adet boş fişek kutusu, 1 muşta, 1 adet bıçak, çeşitli çap ve markalarda toplan 222 adet mermi ve 54 adet fişek ele geçirdi.

Şüpheli S.O.K. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.