Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille seyir halindeyken tabanca ile havaya ateş edip, o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille seyir halindeyken tabanca ile havaya ateş edip, o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halindeyken tabanca ile havaya ateş açan B.K. (20) ve E.S. (21), o anların videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, tepki çeken görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar
Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar
Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar
Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar
Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar