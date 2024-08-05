Havayolu şirketlerinden 'İran ve Lübnan' kararı

İsrail’in Lübnan ve İran’la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, bu iki ülkeye yapacağı seferleri sadece gündüz yapma kararı aldı. SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos’a kadar askıya almaya karar verdi.

İsrail’in Lübnan ve İran’la olan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yaşanıyor. Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Bu arada SunExpress ise Lübnan uçuşlarını 12 Ağustos’a kadar askıya aldı.