Havayolunda tazminat devreye girdi, 600 Euro'ya kadar alınabiliyor

Hava yolunu kullanan vatandaşlar, geç vardıkları uçuşlarda 600 Euro’ya kadar tazminat alınabilecek. Yapılan değişiklik 10 Aralık tarihinde yayımlandı.

Hava yolu yolcularının hakları, 3 Aralık 2011 tarihinde 28131 sayılı ’Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ ile düzenlendi. Tazminat hakkı ile ilgili bilgi veren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Çıkarılan bu yönetmelikte tazminat, geri ödeme ve güzergâh değişikliği, belirli hizmetlerden faydalanma hakkı, üst veya alt hizmet sınıfına yerleştirme, yolcuların sağlık, güvenlik gibi sebepler haricinde uçağa alınmaması halinde hava taşıma işletmelerine tazminat yükümlülüğü doğuyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik, 10 Aralık 2024 tarihinde yayımlandı. Bu değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel sebeplerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak" dedi.

"600 euro tazminat"

Tazminat hakkı doğan yolculara ödenecek rakamları aktaran Buket Nurşah Tekışık, "İç hat uçuşlar için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro, tazminat tutarı belirlendi. Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak. Değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 10 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütecek. Uçuşun gecikmesinden dolayı tazminat hakkından yararlanmak isteyen yolcular rötar yaşanan uçuşun ardından havayolu şirketine, bilet bilgisini ve rötar süresini gösteren belirten başvuru yapmak zorundadır. Yapılan bu düzenleme sayesinde, havayolu şirketlerinin operasyonel süreçlerde daha dikkatli olmalarının ve yolcu mağduriyetlerini minimize etmelerinin hedeflendiği ifade ediliyor" diye konuştu.