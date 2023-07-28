HAVELSAN'ın 'Dijital Asker' sistemi fuarda dikkatleri üzerine çekti

HAVELSAN’nın geliştirdiği Cihangir sistemi “Dijital Asker” İDEF’te sergilendi. Son teknoloji sistemler askerin muhabere sahasında işini kolaylaştırmak için düzenlendi. Sistemler hakkında bilgi veren HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma departmanın çalışanı Ümit Rıfat Erdem, “Arazideki askerimizin bütün bilgilerinin geri planda komutanlar tarafından alınabilmesi imkanı sağlayacak” dedi.

16’ıncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023 devam ediyor. HAVELSAN’nın geliştirdiği Cihangir sistemi “Dijital Asker” fuarda dikkatleri üzerine çekti. Son teknoloji sistemler askerin muhabere sahasında işini kolaylaştırmak için düzenlendi. Sistemler hakkında bilgi veren HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma departmanın çalışan Ümit Rıfat Erdem, “İnsansız hava araçları kara araçları, droneların bir parçası olarak dijital asker sistemini geliştirmeye başladık biz de. Üzerinde GPS cihazına ihtiyaç duymadan konum bilgisinin gösterilebildiği ve alan bilgisini gösteren bir ultura vaytbent konumlama sistemi var. Buna biz çok önem veriyoruz özellikle meskun mahalde ve arazi de mağara gibi GPS sinyalinin alınamadığı ortamlarda konum bilgisi çok önem kazanıyor. Tamamen HAVELSAN’ın tasarımı ve üretimi olan bir sistem. Diğer bir sistemimiz sağlık sensörü. Askerimizin kolunda bir sağlık sensörü var. Bu sensör sayesinde askerimizin kalp atışı nefes durumu gibi sağlık bilgilerini alabiliyoruz. Bu bilgileri geride ki birlik komutanın da ilete biliyoruz. Yine üzerindeki komuta kontrol vasıtası üzerinden yapıyoruz. Bu komuta kontrol sistemi bir cep telefonu uygulaması gibi görünmekle beraber cep telefonu şebekesi üzerinden çalışmıyor. Askerin çantasında bulunan geniş bant muhabere iletişim modülü üzerinden çalışıyor. Hepimizin bildiği wifi bağlantısını bu cihaz üzerinden yaparak. Yaklaşık 10 kilometrelik bir menzil içerisinde diğer kullanıcılara. Üzerindeki sensörlerden alınan bilgileri iletebiliyor” diye konuştu.

“Arazideki askerimizin bütün bilgilerinin geri planda komutanlar tarafından alınabilmesi imkanı sağlayacak” diyen Erdem, “Askerimiz bunların hepsi tek tek aslında testleri tamamlanmış ya da devam eden ayrı ayrı sistemler. Ancak bunların bir araya getirilip bütün olarak kullanıma sunulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi aslında birincisi arazideki askerimizin bütün bilgilerinin geri planda komutanlar tarafından alınabilmesi imkanı sağlayacak. Yani bu bütün bilgilerden şunu kastediyorum, askerimizin sağlık durumu askerimizin tespit ettiği düşmanla ilgili bilgiler, havayla ilgili bilgiler, askerimizden gelen kamera görüntüleri, askerimizin konum bilgisi şimdi karargahtaki komutanlar karar verirken, arazideki en son askerin durumuna göre karar verirler aslında. Araziden ne kadar çok bilgi gelirse, komutanlarımız o kadar doğru karar verirler ve komutanlarımızın karargahları. Dolayısıyla bu bilgi akışını hızlandıracak ve doğru bilgi akışını sağlayacak bir sisteme sahip olacağız” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Erdem, “Bunun da teker seviyesine yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar gerçekleşmesini sağlamış olacağız. Askerin kendisinin yapması gereken bir şey yok. Üzerindeki cihazlar ve sensörler vasıtasıyla komuta merkezine doğrudan aktarılacak bütün bilgiler ama askerimizin hayatını da kolaylaştıracak bir çok yetenek var tabi elindeki komuta kontrol yazılımı sayesinde askerimiz. Diğer tim üyeleriyle diğer birlik mensuplarıyla yan birlikte haberleşme, sesli haberleşme puştu, tok gibi yeteneklere sahip olacak. Diğer birlikleri tim üyelerinin ve ya da birlik mensuplarının konum bilgilerini görebilecek. Düşmanın konum bilgisini görebilecek. Örneğin bir el yapımı patlayıcıyla ilgili herhangi bir birlik ya da herhangi bir kullanıcı bir işaret koyduysa harita üzerine onu görebilecek. Dolayısıyla kendisine verilen emirleri, talimatları komuta kontrol sistemi üzerinden doğrudan görebilecek ve arazi üzerinde bu dijital yetenekleri kullanarak daha rahat, daha güvenli bir şekilde harekât icra edebilecek. Askerin kendisine de sağlanan bir çok yetenek var” dedi.