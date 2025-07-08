HAVELSAN, yazılım alanında TSE EN ISO 56001 Belgesi'ni alan ilk savunma sanayi şirketi oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), HAVELSAN’ı TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirdi.

TSE tarafından verilen TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni yazılım alanında alan ilk kuruluş olan HAVELSAN, inovasyon yönetiminde uluslararası standartlara uyum sağladığını tescilledi. HAVELSAN’da düzenlenen imza törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve her iki kurumdan üst düzey yöneticiler katıldı.

TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi; belirsizlikleri daha etkin yönetme, büyüme ve rekabet gücünü artırma, maliyetleri azaltma, sürdürülebilirliği güçlendirme ve paydaş memnuniyetini yükseltme gibi birçok alanda kuruluşlara önemli avantajlar sağlıyor. Aynı zamanda, organizasyonların yasal gerekliliklere uyumunu kolaylaştırırken; iş birliği, finansman ve yetenek çekme kapasitesini de artırıyor.

TSE Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN’ın bu önemli belgeyi almış olmasından memnuniyet duyduğunu belirttti. Şahin, TS EN ISO 56001’in kurumlara sadece yenilikçi fikirleri desteklemekle kalmayıp, bu fikirleri sistematik bir şekilde geliştirme ve uygulamaya alma konusunda da güçlü bir yol haritası sunduğunu belirtti. Ayrıca, inovasyonun kurumsal stratejiye entegre edilmesini sağlayarak sürdürülebilir başarıya katkı sağladığını vurguladı.

"Bu Belge, rekabet avantajı oluşturacak"

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar ise savunma sanayinde inovasyon kültürü en yaygın olan şirketlerden biri olduklarını söyleyerek, "Organizasyonların yenilikçilik süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ISO 56001 standardını karşılamamız ve bugün bu belgeyi almamız oldukça değerli. Bu sertifika, yenilik yönetimi konusunda bize uluslararası bir çerçeve sunarak rekabet avantajı oluşturacak" diye konuştu.