HAVIT, Galatasaray Espor ile iş birliği yaptı

Küresel teknoloji markası HAVIT, Galatasaray Espor ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

HAVIT, Türkiye’nin önde gelen espor takımlarından olan Galatasaray Espor ile stratejik ortaklık yaptı. İş birliği, gelişmekte olan Türk oyun ekosistemine, yenilikçi ve yüksek performanslı ekipmanlarla enerji kazandırmayı amaçlıyor. Şirket, bu iş birliğiyle sadece takımı profesyonel performansını artıracak ileri seviye oyun ekipmanlarıyla desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türk oyunculara iyi bir espor deneyimi sunmayı hedefliyor. Önümüzdeki turnuvalarda Galatasaray Espor, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeye devam edecek. Şirket ise oyun ekipmanlarıyla takıma destek vererek büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olacak.

110’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirket, yenilikçi ürünleriyle oyuncuları, profesyonelleri ve teknolojiseverleri destekliyor.