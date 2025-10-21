HAVIT ve Beşiktaş Espor'dan iş birliği

Küresel teknoloji markası HAVIT, Beşiktaş Espor ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

HAVIT ve Beşiktaş Espor iş birliği yaptı. Bu stratejik iş birliğinin şirketin, Türkiye’deki ve küresel espor sahnesindeki büyümesinde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği belirtildi. Şirket, Beşiktaş Espor ile gerçekleştirdiği bu ortaklık kapsamında, takımı ileri seviye oyun ekipmanlarıyla donatarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, inovasyonu ve espor tutkusunu birleştirerek Türk oyunculara ve hayranlara bir üst seviyede oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Beşiktaş Espor; League of Legends, PUBG Mobile ve CS2 gibi üst düzey oyunlarda mücadele ediyor.

110’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren HAVIT, yüksek performanslı oyun ekipmanları ve ses teknolojileriyle biliniyor.