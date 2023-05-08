Havran' da geleneksel çocuk oyunları ödül töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 2,3,4 ve 5. sınıflarının katıldığı "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" Havran Kocaseyit Kapalı Spor salonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, oyunlarla ve organizasyonla ilgili bilgi vererek öğrencilerimizin unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması için çaba ve destek gösteren tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Havran Belediye Spor Jimnastik takımı gösterileri ve Aliçetinkaya İlkokulu öğrencilerinin parkurunu tamamlamalarıyla başlayan oyunların ödül törenine Kaymakam Enver Özderin, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.